Aproveitando as comemorações do Dia do Voluntariado, a Prefeitura de Santo André lançou nessa segunda-feira (28), o programa Sou Amigo do CESA (Centro Educacional de Santo André), em evento realizado no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, no Parque das Nações. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), a intenção do ato é incentivar a participação da comunidade na responsabilidade de melhorar o ensino no município.

O programa já funciona desde março, substituindo ações já realizadas pelas gestões passadas. Desde então, o número de voluntários nos CESAs aumentou de dez para 85. O Poder Público não projeta uma meta no número de voluntários, mas considera que a divulgação da iniciativa pode ajudar no aumento de participação nas comunidades.

“Se a pessoa tem a vontade e tempo para ensinar alguém a tocar um instrumento ou mesmo a fazer um esporte, essa pessoa pode procurar a direção do CESA da sua região para participar. Isso vai ajudar e muito na construção de uma melhor participação da população nas escolas. Já tem gente que mesmo antes do lançamento já nos procurou para ajudar”, disse a secretária de Educação, Dinah Zekcer.

Esse é o caso de Ricardo Andrade, de 32 anos. Formado em Educação Física, passará a ministrar aulas de vôlei a partir da próxima semana. “Isso é uma valorização, valorizar o professor, aquele que tem o dom de ensinar. Muitas vezes falta esse estimulo para que as pessoas possam passar o conhecimento para as outras. Vejo isso como um grande ato”, explicou.

“Tem gente que precisa de atenção, precisando de carinho, então esse tipo de programa consegue trazer a essas pessoas algo especial”, resumiu o professor de caratê, Wagner Cardoso da Silva, que dá aulas em quatro das 11 unidades do CESAs há cerca de um ano.

Para o Paulo Serra, o programa pode fazer com os moradores também tenham responsabilidade na formação educacional dos alunos. “Sou um grande defensor da parceria com a iniciativa privada, mas também sou um grande defensor desse tipo de iniciativa com a população. Isso gera economia ao município e também pode ajudar no nosso planejamento de uma escola integral, tendo aulas de várias modalidades no chamado contra fluxo”, falou o prefeito.

Atualmente são 70 turmas em atividade, em 47 modalidades de cursos que vão desde aulas de expressões artísticas como música e dança, até aulas esportivas. São 1,7 mil alunos beneficiados. A intenção do governo andreense é levar o programa também para os demais equipamentos, mas antes será feito um plano de reformas e modernizações das escolas, algo que não foi detalhado por Serra.