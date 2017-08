Serra diz em nota que conduziu campanhas eleitorais dentro da lei

O senador José Serra (PSDB-SP) afirmou nesta segunda-feira, 28, em nota, que reitera que todas as campanhas eleitorais nas quais foi candidato foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do PSDB. Serra afirmou que nunca ofereceu nenhuma contrapartida por doações eleitorais.

Ele se refere ao prazo de 90 dias dado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a Polícia Federal (PF) concluir investigação sobre o senador por suposto recebimento de valores – R$ 7 milhões – do Grupo JBS não declarados à Justiça Eleitoral na campanha de 2010 à Presidência via caixa 2.