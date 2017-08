Peru recebe evidência de envolvimento de Fujimori no caso Odebrecht

O Ministério Público do Peru disse hoje que recebeu de autoridades brasileiras uma nota encontrada no celular de Marcelo Odebrecht que evidencia o apoio da construtora a Keiko Fujimori, ex-candidata presidencial e atual líder do maior partido da oposição peruana no Parlamento.

O Ministério Público do país vizinho disse em um comunicado que enviou a informação para as autoridades competentes.

Até o momento, Fujimori não está envolvida nas investigações sobre o pagamento de propinas da Odebrecht no Peru, mas é investigada em outros casos por lavagem de dinheiro e recebimento de montantes de pessoas que negam ter contribuído para a sua campanha presidencial em 2011.

A procuradoria peruana pediu a informação às autoridades brasileiras um pouco depois do jornal IDL-Reporteros publicar um trecho da agenda de Marcelo Odebrecht que dizia “aumentar Keiko para 500”, escrito antes da campanha presidencial do Peru em 2011, quando Keiko foi derrotada por Ollanta Humala.

Keiko negou várias vezes que ela e seu partido tenham recebido dinheiro da Odebrecht. A filha do ex-presidente encarcerado, Alberto Fujimori, também perdeu as eleições presidenciais do ano passado.

A Odebrecht indicou à justiça peruana que entregou milhões de dólares aos ex-presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) e Ollanta Humala (2011-2016). A procuradoria quer extraditar Toledo, que está nos Estados Unidos, e conseguiu a prisão preventiva de Huamala e sua esposa Nadine Heredia por 18 meses.

No ano passado, a construtora também admitiu à justiça dos EUA que pagou propinas para ganhar a licitação de obras durante o governo de Alan García (2006-2011).