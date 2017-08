Coreia do Norte faz lançamento de novo míssil balístico, que sobrevoa o Japão

O Exército da Coreia do Sul disse que o regime de Kim Jong-un fez o lançamento de um míssil balístico nesta terça-feira (horário local) que sobrevoou o Japão, atravessando o espaço aéreo japonês e caindo no Mar do Japão.

De acordo com o Exército sul-coreano, os militares do país e dos Estados Unidos estavam analisando o lançamento, que ocorre semanas depois que Pyongyang fez um teste de míssil balístico intercontinental, que poderia chegar ao ponto de atingir os Estados Unidos se aperfeiçoado.

A Coreia do Norte também ameaçou lançar alguns dos seus mísseis em direção a Guam e expressou ira em relação aos contínuos exercícios militares realizados em conjunto por EUA e Coreia do Sul.

Em um primeiro momento, a emissora de TV pública japonesa NHK informou que três mísseis balísticos de curto alcance haviam sido disparados, mas, posteriormente, o governo japonês informou que registrou o lançamento de apenas um míssil, que teria se dividido em três partes. De acordo com o governo do Japão, não houve registro de quaisquer danos após o lançamento de míssil norte-coreano. (com informações da Associated Press)