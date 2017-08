Estilista faz apresentação apenas com looks em rosa millenial na SPFW

O desfile de Paula Raia, que ocorreu na segunda, 28, não foi bem um desfile, foi uma experiência – para usar uma palavra da moda. Os convidados recebiam um robe cor de rosa claro de linho logo na entrada da Flag, um espaço artístico que fica em um coworking da Vila Madalena. Em seguida, em grupos, percorreriam quatro ambientes nos quais as modelos dançavam e posavam como bailarinas em vez de cruzar a passarela, em uma apresentação performática e sensorial, com direito a incenso no ar e quartzos rosa espalhados na decoração.

O cristal, aliás, serviu como referência também para a coleção, toda em tons rosados. Algodões, rendas e richelieu ganharam aplicações e bordados vítreos, em uma simetria inspirada na artista plástica americana Agnes Martin, conhecida por seu trabalho místico. É a moda do bem-estar, do wellness, da espiritualidade. Enfim, um clima zen e meio etéreo trouxe novos ares à maratona de desfiles – ainda que alguns convidados mais estressados, realmente, não tenham conseguido entrar no clima.