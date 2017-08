Padilha diz que governo busca construir texto de consenso sobre Refis

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 28, que ele e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reunirão ainda hoje com parlamentares para tentar construir um acordo sobre o texto da medida provisória (MP) que cria um novo Refis, programa de parcelamento tributário para devedores da União. Ele disse que o governo espera, “se possível”, votar a proposta nas próximas semanas.

“Iremos conversar com deputados para ver se conseguimos construir um texto que seja de consenso entre aspirações do parlamento e aquilo que é absolutamente indissociável para o governo”, afirmou, em entrevista coletiva ao lado de Meirelles, após reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Padilha disse não prever efeitos negativos de uma eventual nova denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. Segundo ele, economia e política estão “absolutamente desvinculadas”. “Quero dizer que, no que diz respeito à atividade política, estamos em plena normalidade e vamos fazer de tudo para manter essa normalidade”, afirmou.