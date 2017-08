No episódio desta terça-feira (29), em Novo Mundo, Bonifácio anuncia a Leopoldina que precisará se afastar da princesa. Chalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Peter sofre com o estado de Amália. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibiriçá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Chalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do General Madeira. Diara se assusta com o comportamento de Wolfgang, e Greta finge que chamará Peter. Germana volta para Licurgo. Hugo revela que é o novo dono da taberna.