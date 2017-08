O Gourmet Solidário – Semana das Sopas, arrecadou 2,6 toneladas de alimentos, que estão sendo destinados a entidades assistenciais de Santo André. O evento, que ocorreu entre os dias 7 e 12 de agosto na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) reuniu grandes chefs da cidade, que prepararam sopas com o objetivo de arrecadar doações para o Banco de Alimentos e para o Fundo Social de Solidariedade.

“É a concretização de mais uma importante ação social, graças à ajuda de pessoas de grande coração. Com criatividade, amor e respeito ao próximo, estamos pouco a pouco retomando a capacidade de atendimento de equipamentos essenciais para as pessoas em situação de vulnerabilidade do nosso município”, afirmou a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Foram servidos 2.782 pratos nos seis dias do evento e cada chef preparou uma sopa diferente em um dia da semana. O evento contou com a presença dos chefs Guga Rossi (A&B Consultoria), Cris Mota (vencedora do programa Hell’s Kitchen), Jorge Tsuchimoto (restaurante Nami Izakaya), Arthur Sauer (do programa Cozinha sob Pressão), Melchior Neto (Botequim Carioca), além da chef andreense Denise Guerschman.

O Gourmet Solidário – Semana das Sopas também arrecadou R$ 27,8 mil, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. O órgão tem como objetivo auxiliar as entidades assistenciais e as pessoas em vulnerabilidade social de Santo André.