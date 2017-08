Ibovespa recua 0,08% em nova sessão de realização de lucros recentes

O Índice Bovespa chegou a ensaiar um retorno ao terreno positivo neste início de semana, mas teve o fôlego limitado pela queda dos preços do petróleo e pelo movimento de realização de lucros das ações do setor financeiro. Diante do noticiário do dia escasso, mas com o mercado à espera de eventos importantes ao longo da semana, o índice alternou pequenas altas e baixas e fechou em queda de 0,08%, aos 71.016,59 pontos. O volume de negócios nesta segunda-feira, 28, somou R$ 6,52 bilhões.

“Uma nova correção hoje estava dentro do esperado, depois das altas recentes. Agora a expectativa é que a bolsa ande mais devagar, esperando fatos novos ou os desdobramentos de questões que ainda estão em aberto, como a reforma da Previdência”, disse Luiz Roberto Monteiro, operador da Renascença Corretora.

A baixa do dia foi determinada principalmente por blue chips com influência significativa no Ibovespa, como ações de bancos e da Petrobras. No caso da estatal, pesou de forma definitiva a queda dos preços do petróleo, devido a temores de excesso de estoques em função da tempestade tropical Harvey. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 2,72%. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo tipo Brent para o mesmo mês recuou 0,99%. Com isso, Petrobras ON e PN cederam 0,55% e 0,07%, respectivamente.

No caso dos papéis do setor financeiro, a queda foi relacionada essencialmente a uma correção de preços, uma vez que esses papéis estiveram entre as maiores altas no rali da última semana, marcada pela euforia com os anúncios de privatização. Banco do Brasil ON caiu 0,94% hoje, mas ainda acumula ganho de 11,08% em agosto. Itaú Unibanco PN recuou 0,88%, conservando alta de 10,09% no mês. Já as ações ordinárias da Vale alternaram altas e baixas, antes de terminarem o dia com ganho de 1,57%, amenizando as perdas do Ibovespa.

O cenário político não chegou a influenciar os negócios, mas permaneceu como pano de fundo. Além de aguardar mais detalhes sobre a privatização da Eletrobras, os investidores aguardam os movimentos no Congresso, como a votação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que ainda não encerrou a tramitação na Câmara e em seguida vai para o Senado. Há ainda no radar as votações das novas metas fiscais e do novo Refis.

A possibilidade de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar nova denúncia contra o presidente Michel Temer é outro item da pauta dos investidores.