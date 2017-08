No episódio desta terça-feira (29), em Pega Pega, Sabine manda Cristóvão encontrá-la na suíte de Dom. Luíza diz a Douglas que descobrirá o que realmente aconteceu no acidente de Mirella. Mônica tenta seduzir Malagueta. Dílson fica chateado com a resistência de Madalena em aceitar a ajuda de Dom. Sabine avisa a Cristóvão que não permitirá que ele estrague a educação que deu a Dom. Timóteo convoca Canivete para procurar o documento na casa de Arlete. Timóteo convida Prazeres para ir ao cinema. Madalena conta para Lígia que Dom é seu filho. Pedrinho adoece e pede Nelito para dar aula em seu lugar. Mônica se apresenta como Catarina a Douglas e consegue o emprego de camareira. Mônica mente para Sandra Helena. Cíntia consegue um emprego para Júlio na frente do hotel. Antônia não gosta de ver Júlio com Cíntia no bar. Luíza pede a ajuda de Antônia para desvendar o acidente de Mirella. Júlio pergunta a Arlete o motivo de ela tê-lo abandonado.