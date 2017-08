Lira: governo espera que MP da TLP tramite no Senado a partir de quarta-feira

O líder do PMDB no Senado, Raimundo Lira (PB), afirmou que o presidente Michel Temer pediu nesta segunda-feira, 28, durante reunião ministerial e com lideranças da base aliada, empenho para votação das matérias econômicas de interesse do governo. Segundo o peemedebista, Temer pediu em especial esforço para aprovação da Medida Provisória (MP) 777/2017, que cria uma a Taxa de Longo Prazo (TLP), para balizar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A expectativa, disse Lira em rápida entrevista após sair da reunião, é de que a MP seja votada na Câmara nesta terça-feira, 29, e que a partir de quarta-feira comece a tramitar no Senado. A proposta precisa ser aprovada pelos senadores antes de 7 de setembro, quando caduca. Para concluir a votação na Câmara, falta ainda a análise de três destaques à proposta.