A Prefeitura de Ribeirão Pires lançou o Programa Saúde na Escola (PSE), que beneficiará 8 mil estudantes das 33 escolas da rede municipal de ensino. Entre as ações implementadas na cidade, por meio de parceria entre as secretarias de Saúde e Higiene e de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, está o acompanhamento da saúde dos alunos em avaliações periódicas e orientações.

O PSE, lançado na sexta-feira (25), atenderá em Ribeirão Pires crianças com idade entre zero e 11 anos, envolvendo cerca de 925 profissionais da Prefeitura. O objetivo do Programa é promover a saúde dos estudantes através de ações integradas da rede de serviços municipais.

“O Programa enfatiza a promoção da saúde a partir de ações preventivas. É de fundamental importância disseminarmos orientações sobre boas práticas entre as crianças. A ideia é possibilitar que se tornem adultos com mais qualidade de vida. Além disso, não podemos esquecer que as crianças e os jovens são multiplicadores de conhecimento em seus ambientes familiares e comunidades, levando informações dos cuidados básicos e dos serviços disponíveis na rede pública”, explicou a secretária de Saúde e Higiene da cidade, Patrícia Freitas.

A iniciativa prevê ações para acompanhar as condições de saúde dos estudantes por meio de avaliações e orientação. No PSE, os estudantes irão participar de atividades de promoção à alimentação saudável – como forma de prevenção à obesidade e outras doenças, do combate ao mosquito Aedes Aegypti, além da conscientização sobre os malefícios do uso de drogas e o estímulo à promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos. As crianças serão atendidas, ainda, com serviços de avaliação da saúde bucal e atualização de calendário de vacinação.