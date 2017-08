#RDtv – Entrevista com o deputado estadual Teonilio Barba (PT). Participe com perguntas na caixa de comentários. Apresentação de Gustavo Baena 🎥 Posted by Jornal Repórter Diário on Friday, August 25, 2017

Deputado estadual eleito ao primeiro mandato em 2014, Teonílio Barba (PT) garante que disputará reeleição no próximo ano em entrevista ao RDtv. Essa é a segunda candidatura à Assembleia Legislativa confirmada pelo PT de São Bernardo, já que Luiz Fernando Teixeira também ratifica as pretensões de renovar o mandato por mais quatro anos. O petista também fala da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), da Reforma Política discutida em Brasília e da relação com prefeitos do ABC.

Eleito com 95.156 votos, Barba entrou na Assembleia Legislativa numa leva de três deputados estaduais pelo PT de São Bernardo. Além de Luiz Fernando – 102.905 sufrágios –, o diretório municipal conseguiu alavancar o quarto mandato de Ana do Carmo ao Parlamento paulista, com a adesão de 72.238 eleitores. Para o próximo ano, a parlamentar mira a disputa para cadeira de deputada federal.

Outro ponto abordado por Barba é a preferência pela lista fechada, na qual acredita ser um mecanismo de fortalecimento interno dos partidos. Na Câmara dos Deputados, discute-se emplacar o sistema “distritão misto”, o qual permite que metade das vagas de um Estado seja destinada aos mais votados em todo o território e a outra metade indicada pelos partidos em lista pré-ordenada. Legendas como o PT e o PCdoB são apoiadores da “lista fechada”.

“Vou para reeleição para deputado estadual e isso está definido. Dentro do PT, sempre defendi a lista partidária, porque esse modo me possibilita ter vida partidária, já que a democracia no mundo se constrói com partidos. A lista daria obrigação do militante ter atuação partidária, com movimentos sociais, com núcleos internos e com seus segmentos”, defende o petista.

Sabesp

Barba também critica a proposta do governador Geraldo Alckmin (PSDB) de criar uma holding de saneamento básico entre a Sabesp e outras possíveis empresas subsidiárias, como do ramo de resíduos sólidos, por meio de anúncio realizado em Nova Iorque, Estados Unidos, há três meses. A medida é justificada pelo Palácio dos Bandeirantes como forma de trazer mais investimento do setor privado.

“O governo afirma por meio do presidente da Sabesp (Jerson Kelman) é que esse projeto não leva à privatização. Então que se crie uma lei que impede da estatal ser privatizada. Essa holding pegará mais acionistas para vender ações ao mercado. Apesar do deficit na área de saneamento e papel social, a Sabesp é forte no mercado. A empresa cresceu 896% na bolsa de Nova Iorque e 110% nas ações da Dow Jones”, defende o deputado.

Emendas impositivas

O deputado estadual também defende que o Estado incorpore as emendas impositivas, medida que obriga o Executivo aplicar parte do seu Orçamento às demandas de parlamentares aos seus redutos eleitorais. Barba diz que tem cerca de R$ 6 milhões em emendas para municípios desde 2015, mas o governo paulista não atendeu a nenhuma.

“A Câmara dos Deputados aprovou as emendas impositivas por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), estabelecendo que o presidente da República é obrigado a executá-las. Então cada deputado tem R$ 15 milhões para mandar para suas cidades. Estamos brigando em São Paulo que as emendas e o Orçamento também sejam impositivos. A emenda é o único instrumento que o deputado tem para justificar a razão de ser eleito” diz.

Relações

Pela primeira vez desde a fundação, o PT não administra nenhuma das sete prefeitura no ABC, reflexo do desgaste político do partido diante da crise política e das investigações da Operação Lava Jato. Segundo Barba, a escolha da população é soberana e os resultados eleitorais em 2016 não devem interferir na relação entre deputados e prefeitos.

“Tenho compromisso com o ABC e estou à disposição dos prefeitos da região. Não importa se o PT perdeu as eleições, o povo viu a necessidade de mudar e mudou. Eu, enquanto deputado do PT, tenho adversários na política, como o PSDB, PPS, PMDB e PP. Mas na hora que se ganha as eleições, tem que dialogar com os prefeitos (seja qual for o partido dele)”, pontua.