A Câmara de Mauá votará nesta terça-feira (29), em segundo turno, o Plano de Mobilidade Urbana (PlaMob). A proposta visa a remodelação do sistema viário do município, projetando a construção de corredores, terminais, vias e cliclovias/ciclofaixas. A proposta enviada ao Legislativo não relata os valores estimados para o investimento.

A proposta foi idealizada após a realização de audiências públicas e tem como fonte os dados registrados pela Pesquisa Origem/Destino da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), realizada pelo Metrô/SP, em 2007 (nova edição da pesquisa vai ser divulgada em 2018). Segundo o estudo, os mauaenses realizam 410 mil viagens por dia, representando 15,8% das viagens da região do ABC e 2,3% do total da RMSP.

“A quantidade de viagens por modo motorizado individual é 35% inferior a quantidade de viagens pro transporte não motorizado (a pé e bicicleta) é significativamente maior, sendo 35% superior ao valor obtido para o ABC e 54% superior à média encontrada para o RMSP. “Considerando a divisão modal das viagens com origem no município de Mauá, 47% são feitas por meios não motorizados (bicicleta ou a pé), 31% por modos motorizados coletivos e 22% por modos motorizados individuais”, afirma o Executivo.

Na propositura do prefeito Atila Jacomussi (PSB), estão previstos os seis corredores que já constam no Plano Regional de Mobilidade, realizado a partir do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e com verba oriunda do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade, do ano de 2014. Entre as propostas está a duplicação do corredor das Av. Ayrton Senna da Silva, R. Oscarito e R. Ataulfo Alves até a Estrada do Oratório (Corredor ABD) “com tratamento preferencial para o transporte coletivo”.

Também estão previstas obras para os corredores na nova Av. Marginal do Rio Tamanduateí, Av. Barão de Mauá, Av. Castelo Branco e Av. Itapark. Projeto de 15,7 km. A propositura também consta o ‘Projeto Complexo Castelo Branco’, que visa a adequação do sistema viário existente e a implantação de: uma nova via; viaduto; três pontilhões (considerando a demolição de dois existentes); uma passarela; parada de ônibus; travessia de pedestres sobre o rio Tamanduateí.

Terminais e Ciclovias

O PlaMob de Mauá também prevê a construção dos terminais Itapark (Av. Itapark junto à interseção com a Av. Barão de Mauá) e Guapituba (terminal de pequeno porte ao lado da estação Guapituba da CPTM). A remodelação do terminal Itapava e a reconstrução do terminal Central. Não foram divulgados os valores destas obras.

Em relação as ciclovias e ciclofaixas, o governo de Mauá prevê uma rede composta de oito eixos, totalizando 30,3 km. “Esta configuração é indicativa e deverá ser detalhada posteriormente, quando do desenvolvimento dos projetos viários, dependendo da melhor alternativa a ser adotada caso a caso”.

Segundo o Poder Executivo, “a ciclovia proposta para a Av. Alberto Soares Sampaio é a que apresenta maior facilidade de implantação, acompanhando o muro da ferrovia, onde hoje existe uma calçada subutilizada. Com a ciclovia, a circulação de pedestres deverá ser direcionada para o outro lado da rua, precisando ser equacionada no projeto a instalação e o acesso aos pontos de ônibus ali instalados”.