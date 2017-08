Depois do sucesso nas telas do cinema, Fábio Porchat e Miá chegam aos palcos com mais uma parte da história do casal mais atrapalhado da TV. Segundo Porchat, a peça conta o que aconteceu com o casal depois da festa de casamento deles, e levanta o questionamento: será que o amor do casal sobrevive a esta noite?

A peça acontece no dia 8 de setembro, no teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 140, e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Express. (www.bilheteriaexpress.com.br).



Serviço:

“Meu Passado Me Condena – A Peça” em São Caetano

Modalidade: Teatro – Stand-up Comedy

Data: Sexta-feira (8/9), às 21h30

Duração 75 minutos

Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho – Alameda Conde de Porto Alegre, 840 – São Caetano.

Classificação: 14 anos

Preços: Setor 1 – Inteira: R$ 139,20 e Meia: R$ 69,60 |

Setor 2 – Inteira: R$ 104,40 e Meia: R$ 52,20

Clientes Porto Seguro – Lote promocional: Setor 1 – R$ 69,60 | Setor 2 – R$ 52,20. O ingresso pode ser comprado por clientes Porto Seguro + 01 acompanhante (desconto individual). Mais informações no site da Bilheteria Express. Todas as modalidades de ingresso já incluem taxa de serviço.

Onde Comprar: Site da Bilheteria Express (www.bilheteriaexpress.com.br)