Inflação na internet acumula 1,06% no ano até julho

A inflação dos produtos vendidos por internet foi de 1,06% no acumulado deste ano até o mês de julho, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar). O indicador representa uma queda de 6,13 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A inflação na internet registrada para o mês de julho foi de 1,25%. Nos últimos 12 meses encerrados em julho, o índice de preços aponta inflação de 0,4%, queda de 12,26 pontos porcentuais na comparação anual. Em relação ao indicador acumulado até junho, houve aumento de 1,25 ponto porcentual.

Segundo o estudo, três segmentos de produtos registraram deflação em julho. Produtos da categorias “cine e foto” tiveram deflação de 2,9%. O recuo foi de 1,4% em livros e de 2,97% em telefonia e celulares. Houve aumento de preços em sete categorias, entre elas brinquedos, que registrou inflação de 1,66%, e em eletrodomésticos, com alta de 4,10%.