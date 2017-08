Kim Kardashian é chamada de ‘nova primeira dama’ em capa de revista

A empresária e socialite Kim Kardashian (foto) revelou nesta segunda-feira, 28, no Twitter, o seu projeto mais recente: capa da revista norte-americana Interview. Na manchete da edição está escrito: ‘Nova Dama dos Estados Unidos, Kim Kardashian West e sua filha North West’.

No clique, fotografado por Steven Klein, Kim utiliza um vestido da H&M Studio, com o cabelo bem volumoso, remetendo aos looks da ex-primeira dama Jackie Kennedy. Na entrevista, feita pela escritora Janet Mock, a empresária comenta as críticas de que não fez nada relevante para ser famosa: “Você pode dizer muitas coisas sobre mim, mas não que eu não trabalhei duro. Eu não canto, eu não dança e nem atuo. Mas eu não sou preguiçosa”.

North West também foi entrevistada e revelou sobre o seu tipo preferido de pizza – que é de queijo -, e sua música favorita, que é ‘Amazing’, do seu pai, Kanye West.