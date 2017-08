Realizado todo mês, o Encontro de Cães no Atrium Shopping, em Santo André, é um sucesso, e na próxima edição traz uma das menores e mais graciosas raças de cães de companhia: a Yorkshire Terrier. O evento acontece no dia 02 de setembro, das 10h às 13h.

Entre as atrações estarão: um desfile com roupinhas de moda pet promovido pela Shoppinho Animal 2, com a participação dos cães e sorteio de acessórios; dicas de saúde animal; distribuição de amostras de rações e cobertura fotográfica do encontro realizada pela Fotografia CR.

Originária da região de Yorkshire, no interior da Inglaterra, esta raça foi desenvolvida no século XIX por meio de sucessivos cruzamentos entre diversos tipos de cães Terrier, até chegar ao padrão atual, caracterizado por seu tamanho diminuto – entre 2,5kg e 3,5kg – e que se destaca, entre outros atributos, por seu pelo, muito liso e comprido, com cores que vão do cinza ao dourado. Sua personalidade é classificada como destemida, carinhosa, afetuosa, versátil e independente.

O Encontro de Cães do Atrium Shopping é uma oportunidade de interação e troca de experiências entre os donos dos pets e admiradores em geral. O evento também promove bate-papos com veterinários que dão dicas para manter a saúde dos animais, auxiliando desta forma os donos a cuidarem ainda melhor dos seus pets.

Serviço

Encontro da raça Yorkshire no Atrium Shopping

Data: Sábado (02/9), das 10h às 13h

Local: Piso Térreo, próximo a lotérica

Grátis

Apoio: Farmina, Fotografia CR, Queens Dogs Hotel e Recreação para Cães, Shoppinho Animal 2, Petbox Brasil e Pet Land Centro Médico Veterinário (Dra. Ana Lúcia F. Oliveira Meira).