O Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC organiza em 31 de agosto, das 8h30 às 11h30, o Agosto Dourado, que reunirá especialistas em amamentação no Anfiteatro Paulo Goffi, no campus universitário em Santo André (Av. Lauro Gomes, 2.000 – Vila Sacadura Cabral).

Na oportunidade, será lançado diploma do departamento, que será entregue na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alvorada e no Centro de Saúde Escola Capuava a todas as mães que praticam o aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida do bebê.

Entre os destaques, o Agosto Dourado da FMABC contará com palestra do médico pediatra e criador do movimento ‘Eu Apoio Leite Materno’, Dr. Yechiel Moises Chencinski, que falará sobre ‘Aleitamento materno: um sonho que se sonha junto’. Em seguida, a médica obstetra, chefe da Enfermaria de Alto Risco do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo (HMU) e coordenadora da residência médica em Obstetrícia da FMABC, Dra. Roberta Kronemberger, abordará o tema “Aleitamento materno: o papel do obstetra para o sucesso”.

Além das palestras, o encontro contará com mesa redonda e perguntas do público. Os debates estarão sob responsabilidade da Dra. Denise de Oliveira Schoeps, coordenadora de Atenção Primária da disciplina de Clínica Pediátrica, e terão a participação da Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni entre os debatedores, professora titular de Clínica Pediátrica.

O encerramento do Agosto Dourado será marcado por depoimentos de mães que amamentam, que falarão sobre suas experiências, as vantagens do aleitamento materno e sobre como superaram os obstáculos para manter a amamentação.

Celebração global

Considerada veículo para promoção da amamentação, a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é comemorada desde 1992 em mais de 150 países, por iniciativa da World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), a Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno – órgão consultivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). É celebrada oficialmente em agosto. A cada ano é definido um tema central a ser trabalhado, mas tanto a data quanto a temática podem ser adaptadas à realidade do país, a fim de que sejam obtidos melhores resultados.

O Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial do Aleitamento Materno no Brasil desde 1999, respondendo pela adaptação do tema, elaboração e distribuição de materiais de divulgação. As ações contam com apoio de organismos internacionais, secretarias de saúde estaduais e municipais, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, hospitais amigos da criança, sociedades de classe e ONGs. Até 1998, a SMAM no Brasil era coordenada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), hoje parceira nas ações.

Também no Brasil, o Congresso Nacional sancionou este ano a lei nº13.435, de 12 de abril de 2017, que institui o mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno. Na mesma publicação oficial, ficou definida a “iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada” – caracterizando o Agosto Dourado.