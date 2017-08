Impacto de Harvey no setor de petróleo dos EUA deve perdurar por meses

O impacto da tempestade tropical Harvey na oferta e demanda de petróleo é uma questão complexa e que pode levar semanas para ficar claro. O fechamento do Canal de Houston, usado por embarcações, e de outros portos no Texas pode enfraquecer a importação de petróleo, mas também limita exportações de petróleo e combustíveis. As refinarias, por sua vez, reduziram fortemente sua produção de combustível.

Analistas do Goldman Sachs estimam que 16,5% da capacidade total de refino de petróleo dos EUA está paralisada e que deve haver mais fechamentos de refinarias, conforme a tempestade continua a afetar a região. A demanda, porém, também foi atingida. O Goldman aponta que o impacto de Harvey sobre a demanda por gasolina “é grande e pode durar vários meses”. Fonte: Dow Jones Newswires.