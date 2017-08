Mesmo com ganhos de mais de 3% em uma semana, Bovespa abre em alta

A Bovespa abriu em leve alta nesta segunda-feira, 28, e pouco depois experimentou uma sequência de máximas. A maioria das blue chips sobem, inclusive a ON da Vale que ignora a desvalorização de 1,57% do minério de ferro no mercado à vista na China (porto de Qingdao). O petróleo segue com sinais mistos, sendo que o barril do Brent ainda sobe na ICE (Londres) e o barril do WTI recua na Nymex (NY).

Segundo um operador do mercado de ações, a disposição do investidor de apostar na Bolsa brasileira persiste. Mesmo com a alta de quase 8% acumulada em agosto, o Ibovespa dá sinais de que pode continuar subindo sob a perspectiva de o governo federal cumprir o plano de privatizar quase seis dezenas de ativos da União.

Às 10h26, o Ibovespa subia 0,28% aos 71.276 pontos, com isso acumula alta de 3,85% em uma semana. Na máxima, marcara 71.356 pontos (+0,40%).

O noticiário nesta segunda-feira ainda não traz catalisadores para os mercados. Mas a semana promete alguns vetores, como as votações do Congresso a partir de terça – entre elas a Taxa de Longo Prazo (TLP) – e dados macroeconômicos – PIB no Brasil e mercado de trabalho nos EUA.

O Tesouro Nacional divulgou nesta segunda que o estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 0,48% em julho, quando atingiu R$ 3,341 trilhões. A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 17,68 bilhões em julho. Houve, no entanto, resgate líquido de R$ 33,95 bilhões no mês passado.

Nesta segunda, às 15h30, o presidente Michel Temer fará uma reunião ministerial para alinhar com a equipe o andamento dos trabalhos da semana, já que embarca na terça para a China, onde participará do encontro do G-20 e fará reuniões com investidores.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que inicialmente tinha um compromisso em São Paulo, cancelou a agenda e irá participar do encontro.

Temer viaja para o país asiático em meio à expectativa de a Procuradoria-Geral da República apresentar uma segunda denúncia contra ele. Na sexta-feira, a PGR apresentou denúncia contra importantes aliados e correligionários do presidente.