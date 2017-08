Filha de Michael Jackson chama atenção por pelos nas axilas

Aos 19 anos e com um contrato assinado com a agência de modelos IMG, Paris Jackson é uma das novas queridinhas do mundo da moda. Porém, a filha de Michal Jackson chamou atenção no VMA 2017, que ocorreu no domingo (27/08), não pelo vestido Dior ou o discurso contra os neonazistas, mas por causa dos pelos nas axilas.

A modelo não costuma depilar as pernas nem axilas, e é frequentemente criticada. Em março deste ano, quando começou a receber mensagens sobre o assunto, Paris usou o Instagram Stories para se pronunciar .”Eu amo cabelos e suor. Eu amo, acho ótimo. As pessoas pensam que é super nojento, especialmente nas garotas”, disse. “Todo corpo humano tem isso. É natural. Superem.”

Sem se importar com as críticas, Paris postou no domingo uma foto em que seus pelos da perna aparecem com a legenda: “Se você não está competindo com seu irmão para ver quem consegue deixar os pelos da perna maiores, não sei o que está fazendo”, escreveu.