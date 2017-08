Ao fugir de blitz, motorista causa acidente na Marginal do Tietê, em SP

Um automóvel em fuga se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 28, por volta da 0h30. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo (CPRv), o motorista se recusou a parar em uma blitz realizada no quilômetro 23 da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

Perseguido por uma viatura do CPRv, o veículo seguiu pela faixa central da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na qual colidiu com outro automóvel. Não há registro de feridos.

Após o acidente, o motorista do veículo que não parou na blitz fez o teste do bafômetro, o qual identificou 0,41 mg de álcool por litro de ar expelido, o que equivale a oito vezes o máximo permitido por lei (de 0,05 mg). Ele foi, então, conduzido até o 91º Distrito Policial (Vila Leopoldina). O condutor do outro veículo foi autuado por se recusar a fazer o teste do etilômetro.