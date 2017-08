Morre aos 98 anos dom José Maria Pires, o arcebispo mais idoso do Brasil

O arcebispo emérito da Paraíba, dom José Maria Pires, de 98 anos, morreu neste domingo (27/08), após complicações causadas por uma pneumonia. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte. Nascido em 1919, Pires era conhecido com ‘dom Pelé’ e ficou à frente da Arquidiocese de 1966 a 1995. Em nota, a Arquidiocese da Paraíba lamentou o falecimento do religioso. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de dom José.

O arcebispo teve atuação na defesa dos direitos humanos durante o período de ditadura militar (1964-1985). Mediou ainda conflitos por terra na Paraíba e lutou contra a discriminação e o racismo.

“A igreja perde, neste domingo em que comemoramos o Dia do Catequista, um grande pastor. dom José foi um dos catequistas mais ativos e humildes à frente do seu rebanho, e que soube impor a sua voz, sempre que necessário, em defesa dos menos favorecidos”, disse o arcebispo metropolitano da Paraíba, dom Manoel Delson.

“O ‘dom Pelé’ faz a sua passagem deixando em nós o exemplo de como ser Igreja, de como estar à frente do Povo de Deus. Descanse em paz, dom José! Temos a certeza de que, crentes na ressurreição, ao lado do Pai, o senhor agora vai abençoar do Céu todos os que fazem a Arquidiocese da Paraíba”, completou o arcebispo Delson.