Houston se prepara para mais inundações, após ser atingida por tempestade Harvey

A tempestade tropical Harvey, que tocou o solo do Texas na noite de sexta-feira como um furacão de categoria 4 e depois foi rebaixado para uma tempestade, causou inundações devastadora em Houston, quarta maior cidade dos Estados Unidos.

Residentes de áreas perto de reservatórios, que foram construídos para impedir inundações no centro de Houston, foram alertados na noite de domingo que uma liberação controlada de dois reservatórios causaria mais inundações. O aumento do nível das águas e as chuvas contínuas estavam colocando pressão sobre as barragens, o que poderia causar uma grande falha sem a liberação. Os residentes foram instruídos a sair dessas áreas na manhã desta segunda-feira.

A tempestade já afetou cerca de um quarto da população do Texas, ou 6,8 milhões de pessoas em 18 cidades ou distritos e teria causado ao menos cinco mortes.

Ainda não se sabe quantas pessoas foram tiradas das águas das enchentes. Cerca de 1.200 pessoas tiveram de ser resgatadas no distrito de Galveston.

Segundo o prefeito de Houston, Sylvester Turner, as autoridades receberam mais de duas mil chamadas telefônicas por socorro e mais devem surgir. A Guarda Costeira enviou cinco helicópteros para a região e pediu por mais transportes para a cidade de New Orleans.

A Casa Branca anunciou que o presidente, Donald Trump, visitará o Texas na terça-feira. Ele se reunião via teleconferência neste domingo com autoridades para discutir o apoio federal e a resposta para o desastre. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.