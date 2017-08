Alimentos desviados são vendidos nas ruas

No Rio de Janeiro, os produtos desviados em assaltos a caminhões são oferecidos ao consumidor nas ruas, no transporte público ou em estabelecimentos que se arriscam a repassar o produto obtido de forma ilegal. Alimentos, roupas, brinquedos e até jogos de lençóis estão entre os itens ofertados a preços irrisórios, quando comparados aos cobrados pelo varejo formal, que embute custos de produção, frete e impostos.

Diante da enxurrada de itens roubados do varejo, as autoridades tentam inibir a prática. A Secretaria de Estado de Transportes publicou no Diário Oficial da última sexta-feira uma resolução que autoriza agentes de segurança de concessionárias de trem e Metrô a confiscar mercadorias e equipamentos de ambulantes que estejam atuando no transporte público.

O decreto prevê que o material apreendido seja registrado e entregue às autoridades públicas competentes. “Segundo o secretário de Transportes, Rodrigo Vieira, além de coibir a venda de produtos dentro dos trens, o objetivo é preservar a segurança dos passageiros”, diz a nota oficial distribuída pela secretaria de Transportes.

Na última quinta-feira, cem agentes de segurança foram mobilizados em uma operação da Polícia Civil contra o roubo e a receptação de cargas roubadas no Rio. Quinze pessoas foram presas, entre comerciantes e intermediários.

WhatsApp

As investigações apontaram que os roubos eram combinados por WhatsApp. Os comerciantes “encomendavam” as mercadorias, e os assaltantes se encarregavam de conseguir a carga desejada. Carne e cerveja eram os itens mais procurados, mas eletrônicos e itens de vestuário também estavam na mira dos criminosos. Os suspeitos pagavam uma espécie de pedágio a traficantes para que tivessem autorização de atacar os caminhões que transportavam as mercadorias.