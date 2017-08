Varejista substitui fornecedores

Com seis lojas no Estado do Rio de Janeiro, a rede Terezinha Calçados, que atua há 70 anos no mercado, está com dificuldades para receber produtos de pequenos fornecedores por causa do aumento do roubo de cargas. O sócio da empresa, Manoel Soares Rodrigues Neto, conta que as entregas dos fabricantes menores não estão sendo honradas de acordo com o previsto. Isso provocou a falta de alguns modelos específicos de sapatos.

Hoje, a frustração de entrega dos produtos da rede varejista é de 20% – uma taxa alta, já que a empresa trabalha normalmente com uma frustração de 10%. “Para evitar a falta de produtos no estoque tive que procurar outros fornecedores”, afirma o empresário.