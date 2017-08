EUA: Trump viaja ao Texas na terça para verificar estragos feitos pela Harvey

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para o Texas na terça-feira, para verificar os estragos feitos em Houston pela tempestade tropical Harvey. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que a Casa Branca ainda está coordenando a logística com funcionários estaduais e locais. “Continuamos a manter todos os afetados em nossos pensamentos e orações”.

A tempestade tropical Harvey enviou inundações devastadoras derramando em Houston no domingo. O aumento da água perseguiu algumas pessoas para telhados ou terra mais alta e esmagou os socorristas.

Há pouco, no Twitter, Trump classificou as chuvas em Houston e em todo o Texas como “históricas”. “Inundação não tem precedentes, e está vindo mais chuva. O espírito das pessoas é incrível. Obrigado!”, completou o presidente. Fonte: Associated Press.