Neste domingo (27/08), EC São Bernardo perdeu para o Taquaritinga por 1 a 0, no Estádio Adail Nunes da Silva, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo, também às 15 horas, no Estádio Baetão, em São Bernardo. O Taquaritinga tem a vantagem do empate para se classificar à semifinal, enquanto o EC São Bernardo precisa de uma simples vitória.

Nessa fase, o gol fora de casa não vale como critério de desempate e sim a melhor campanha. Ou seja, qualquer vitória por diferença de um gol classifica o EC São Bernardo. Apenas os finalistas da Segundona garantem vaga na Série A3 do ano que vem