O prefeito Paulo Serra (PSDB) assinou neste sábado (26/08) a ordem de início de obras da creche municipal no bairro Cata Preta, em Santo André, que terá capacidade para atender 320 crianças, com idade entre 0 e 3 anos. A creche, que será construída por meio do programa federal Proinfância, receberá investimento de aproximadamente R$ 6,2 milhões.

A unidade do Cata Preta está entre as creches que tiveram as obras paralisadas devido à falta de pagamento da contrapartida por parte da prefeitura. Nas obras do Programa Proinfância, o governo federal arca com 75% dos custos e o município com os 25% restantes.

“Fizemos várias ações para colocar as finanças da cidade em ordem, e com isso conquistamos neste mês a elevação da nossa nota de rating, atribuída pela Caixa Econômica Federal. Esta nova nota permitirá que retomemos até o final do ano as obras de oito creches que estavam parados”, destacou o prefeito Paulo Serra. Na semana passada, o prefeito de Santo André já havia anunciado a retomada das obras da creche do Jardim Rina, que também estavam paralisadas.

A nova creche do bairro Cata Preta terá três pavimentos, além do piso térreo, seguindo o padrão estabelecido pelo Proinfância. Serão 2.859,50 m² de área construída, que vão abrigar sete salas de aula, três berçários, sala multimídia e brinquedoteca, além de toda estrutura de creche, como lactário e lavanderia. “Essa unidade vai reforçar o atendimento da rede de ensino às crianças desta região, que é muito populosa e tem uma demanda muito grande por vagas em creche”, destacou a secretária de Educação, Dinah Zekcer. O atendimento às crianças do bairro já é feito pela creche Profº Hideki Koyama, que também fica na Estrada da Cata Preta, juntamente com a Emeief e o Centro Comunitário, que juntos formam o CESA Cata Preta.