Com 2 de Falcao e 1 de Fabinho, Monaco atropela Olympique e mantém caça ao PSG

O Monaco goleou o Olympique de Marselha por 6 a 1 neste domingo e manteve a caça ao líder Paris Saint-Germain. As duas equipes continuam coladas na liderança, com 100% de aproveitamento após quatro jogos.

A diferença que mantém o time de Neymar na ponta está no saldo de gols (12 a 10). Os dois times marcaram 14 gols em quatro jogos. O PSG sofreu apenas dois e o Monaco foi vazado por quatro vezes.

No duelo deste domingo, destaque para o atacante Falcao Garcia, que marcou duas vezes, e chegou a sete gols na competição, da qual é o artilheiro isolado. O brasileiro Fabinho também balançou as redes. Completaram o placar Kamil Glik, Diakhaby e Sidibé.

Além de estarem na disputa pela ponta da tabela, PSG e Monaco chegaram a um acordo neste final de semana pelo atacante Mbappé, de 18 anos. De acordo com o jornal “L’Equipe”, o time de Neymar acertou empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do contrato.