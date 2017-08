Embalado, Flamengo bate Atlético-PR no Rio e se consolida no G6 do Brasileiro

Animado por ir à decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro após eliminar o Botafogo, o Flamengo jogou bem, se movimentou bastante e venceu o Atlético-PR por 2 a 0, nesta tarde de domingo, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio. A vitória no confronto válido pela 22.ª rodada deixou o time carioca com 35 pontos, se consolidando no G6 da tabela, em quinto lugar, dentro da zona de classificação à Copa Libertadores.

O Flamengo tinha vencido na rodada anterior, também em casa, o Atlético-GO, por 2 a 0. O Atlético-PR estava invicto há cinco jogos e vinha de um empate sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre, onde atuou após conquistar quatro vitórias seguidas. Agora, porém, foi para pelo adversário carioca e permaneceu com 30 pontos, ainda perto do G6.

Mesmo atuando em casa, o técnico Reinaldo Rueda queria primeiro acertar o sistema de marcação do Flamengo. De outro lado, o treinador Fabiano Soares prometia o time paranaense brigando por vitória. Mas foi justamente seu esquema de marcação que não funcionou. A boa movimentação dos flamenguistas no ataque dava garantia do controle total do jogo ao time da casa.

Só faltavam os gols. Aos 16 minutos saiu o primeiro. Everton cobrou escanteio em curva e Guerrero cabeceou. O goleiro Weverton rebateu para frente e Diego só completou na pequena área com um toque leve. Quinto gol dele e festa para Guerrero, que antes do jogo ganhou uma camisa com o número 100 nas costas, em referência à marca de jogos disputados com o time, com o qual já marcou 41 gols.

O Flamengo mantinha o ritmo, atacando mais pelo lado direito com Berrío. O segundo gol saiu aos 30 minutos. Berrío dividiu no corpo com Fabrício pelo lado direito, ergueu a cabeça e levantou na área. A defesa aliviou, mas a sobra caiu no pé de Willian Arão. Em cima da linha da grande área, ele bateu cruzado. Sem força, mas no canto rasteiro e fora do alcance do goleiro.

Na tentativa de reagir, o time paranaense voltou com dois novos atacantes: Pablo e Douglas Coutinho entraram, respectivamente, nos lugares de Ribamar e Sidcley. O Flamengo recuou e até sofreu uma pequena pressão. Mas assustou na frente numa chegada de Willian Arão e num chute forte de Guerrero que passou perto da trave.

Apesar do maior domínio de bola atleticano, o goleiro Diego Alves não fez nenhuma defesa. O Flamengo ainda ameaçou num chute com efeito de Guerreiro, aos 32 minutos, e numa cabeçada de Rômulo, aos 33, em que Weverton saltou e espalmou, na defesa mais bonita do jogo. O goleiro ainda evitou outro gol aos 45 minutos, numa cabeçada de Juan, e depois num chute à queima roupa de Guerrero.

O Brasileiro fica parado por duas semanas, mas o Flamengo vai atuar por duas competições neste período. Na próxima quarta-feira vai enfrentar o Paraná pelas quartas de final da Primeira Liga, em Cariacica (ES), palco de jogo único que define um classificado às semifinais. No dia 7 de setembro, por sua vez, vai iniciar a final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Pelo Brasileiro, o Flamengo só joga no dia 10 de setembro contra o Botafogo, no Engenhão, pela 23.ª rodada. No mesmo dia, o Atlético faz em casa o clássico com o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 ATLÉTICO-PR

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan e Pará; Cuéllar (Vinícius Junior), Willian Arão e Diego (Everton Ribeiro); Berrío (Romulo), Guerrero e Everton. Técnico: Reinaldo Rueda.

ATLÉTICO-PR – Weverton; Zé Ivaldo, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Esteban Pavez, Eduardo Henrique (Matheus Rossetto) e Guilherme; Nikão, Ribamar (Pablo) e Sidcley (Douglas Coutinho). Técnico: Fabiano Soares.

GOLS – Diego, aos 16, e Willian Arão, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Paulo André (Atlético-PR).

RENDA – R$ 373.214,00.

PÚBLICO – 8.428 pagantes (10.199 total).

LOCAL – Estádio Luso Brasileiro, no Rio.