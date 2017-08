EUA: Com Harvey, aeroportos de Houston devem ficar fechados esta semana

A tempestade tropical Harvey deve afetar as viagens aéreas norte-americanas nesta semana. Os dois aeroportos de Houston permanecem fechados e fortes chuvas continuam a cair no estado do Texas.

A United Continental cancelou todos os voos do Aeroporto Intercontinental George Bush de Houston até segunda-feira ao meio-dia. A Administração Federal de Aviação disse que o pequeno Aeroporto William P. Hobby, mais próximo do centro de Houston, ficaria fechado até quarta-feira, enquanto as chuvas históricas que atingem a quarta maior cidade dos EUA continuam.

A Southwest Airlines disse que seus voos no Hobby estão cancelados até segunda-feira. A companhia recomenda que os passageiros “se abriguem no local” no Hobby.

O site de rastreamento de voos FlightAware.com disse que 1.664 voos foram cancelados a partir do meio-dia de domingo como resultado da tempestade. Cerca de 817 voos foram adiados, um número pouco característico para esse evento, o que pode ser resultado do grande número de viagens canceladas de forma preventiva.

De acordo com a FlightAware, 89% dos voos programados para deixar o Bush Intercontinental foram cancelados no domingo, um total de 547. No Hobby, 96% dos voos de partida e chegada programados, num total de 160 cada, foram impactados, de acordo com o FlightAware.

A American Airlines disse que cancelou 110 voos domingo, principalmente em Houston. A maior companhia aérea dos EUA tem um centro no Aeroporto Internacional de Dallas, que não foi afetado.

As companhias aéreas continuaram a oferecer aos passageiros a oportunidade de alterar suas datas de viagem sem incorrer em taxas de mudança e, em alguns casos, remanejar sem preços mais elevados. Fonte: Dow Jones Newswires.