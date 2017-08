Vídeo em 360º conscientiza público sobre clima no Ibirapuera

Espalhados em confortáveis poltronas infláveis, dentro de um domo também inflável, os participantes da Virada Sustentável que estão no Parque do Ibirapuera assistem a um vídeo de três minutos e meio, em uma projeção a 360º que ocupa toda a extensão do teto e das laterais da estrutura e que passa a seguinte mensagem: o ser humano está impactando o mundo de forma negativa com suas ações, mas existem tecnologias capazes de minimizar esses impactos, como materiais renováveis, plástico verde, reciclagem e novas fontes de energia.

O vendedor Alexandre Raphael, 42, assistiu ao vídeo com a esposa e a filha. “Achei que ajuda a desenvolver a consciência sobre o que cada um faz”, ele diz.

Sua esposa, a enfermeira técnica Eliane Fernandes, de 38, conta que a projeção é explicativa e gostou de saber que estão surgindo novas tecnologias para melhorar o bem-estar humano. A filha do casal, Ana Clara, de dez anos, disse que o vídeo ensina como melhorar o planeta e foi informativo, já que ainda não aprendeu sobre mudanças climáticas na escola.

Eliane diz que toma algumas atitudes sustentáveis, como reaproveitar a água da máquina de lavar roupas para limpar a casa. “Aprendi com a minha mãe”, disse. A família ainda tenta reciclar o lixo sempre que consegue, mas a enfermeira acha que ainda podem fazer mais.

Alexandre Borba, 33 anos, também assistiu ao vídeo e disse que a experiência ensina sobre sustentabilidade às crianças de forma dinâmica. Seus enteados, Mateus e Miguel, de 13 e 9, acharam que o formato do domo desperta curiosidade. “Já tinha aprendido um pouco sobre mudanças climáticas, mas não tinha o conhecimento do que mostraram aqui”, disse Mateus.

Domingo no parque

A Virada Sustentável continua até o final do dia deste domingo, 27. Diversas atividades reúnem participantes no Parque do Ibirapuera, como shantala para bebês, yoga e meditação para pais e filhos e contação de histórias.

A feira ‘Trocaí’ promove a consciência sobre consumismo e reaproveitamento de objetos. O evento é promovido junto com a Casa247, aplicativo que funciona como uma rede social na qual as pessoas podem trocar livros, roupas, acessórios e outros objetos pequenos que não faz mais sentido para elas, dando uma nova vida ao item nas mãos de outro. A feira vai até 16h.

Às 17h, Arnaldo Antunes encerra a Virada Sustentável com um show gratuito no palco principal do evento.