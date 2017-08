O Santos B venceu neste sábado (26/08) o Água Santa por 2 a 0. O jogo válido pelo G4 do Grupo 3 da Copa Paulista ocorreu no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Com a derrota, o time de Diadema depende de uma derrota do Nacional neste domingo para se manter na zona de classificação.

O Água Santa segue com os mesmos 15 pontos, agora há três jogos sem ganhar. Logo atrás, o Nacional aparece com 14 e enfrenta a lanterna Portuguesa Santista, às 10 horas do domingo. Já o Santos chegou aos 17 pontos, colado nas primeiras posições e garantido no G4 independente dos outros jogos.

O jogo

Desde a primeira etapa, o Santos se mostrou melhor no duelo, criando boas oportunidades ofensivas e dando trabalho ao goleiro Erivelton, do Água Santa. Mesmo com chances durante todo o primeiro tempo, o placar foi inaugurado apenas aos 43 minutos, quando o centroavante Zé Roberto, em seu segundo jogo pelo Peixe recebeu passe pelo meio, fez o pivô, abriu a jogada na esquerda para o meia Brendon, que cruzou na cabeça do camisa 9 santista marcar seu primeiro gol com pelo Peixe.

No segundo tempo, o Água Santa não teve tempo para esboçar uma reação. Logo aos sete minutos, o artilheiro Diego Cardoso marcou seu oitavo gol na Copa Paulista, aproveitando lançamento longo e preciso do atacante Diogo. O camisa 7 saiu na cara do gol, ganhou a dividida com o goleiro Erivelton e finalizou para ampliar o marcador.

O próximo compromisso do Água Santa é dentro de casa, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Na quarta-feira, o time recebe o São Caetano, às 15h.