Guatemala: presidente expulsa chefe anticorrupção da ONU

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, expulsa o chefe da comissão anticorrupção da Organização das Nações Unidas (ONU), Ivan Velasquez, que investiga seu financiamento de campanha para a presidência.

Em um vídeo postado na rede social Twitter, neste domingo, Morales declara Velasquez como “non grata” e ordena que deixe o país imediatamente.

A comissão foi criada há 10 anos para combater a corrupção no país e tem sido uma peça-chave no processo de figuras seniores do governo, como o ex-presidente Otto Perez Molina e o ex-vice-presidente Roxana Baldeta. Ambos estão presos.

A comissão questiona agora o financiamento da campanha de Morales nas eleições presidenciais de 2015. Fonte: Associated Press.