Ex-presidente do Detro se entrega à Justiça

O ex-presidente do Detro-RJ Rogério Onofre se entregou ontem à Justiça. Ele era considerado foragido. Após ser colocado em liberdade pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, Onofre foi alvo de novo mandado de prisão pela Justiça do Rio.