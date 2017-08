Modelo transgênero Valentina Sampaio estrela campanha da Balmain com a L’Oréal

A modelo cearense Valentina Sampaio (foto) está firmando o seu nome no cenário internacional da moda. Após ser nomeada embaixadora da marca de cosméticos L’Oréal Paris e se tornar a primeira modelo trans a estar na capa de uma edição da Vogue francesa, agora ela deu mais um passo em sua carreira fora do Brasil. Valentina está ao lado de modelos como Lara Stone, Soo Joo e Doutzen Kroes na campanha da colaboração de batons da grife de luxo Balmain com a L’Oréal.

A linha ‘Color Riche’ apresenta 12 cores de batons diferentes e cada uma está representada por uma top nas fotos, clicadas pelo fotógrafo Nico Bustos, em Paris. Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, também faz parte da campanha, posando a frente do grupo.