Azulão vence Taubaté e assegura liderança no Grupo 3 da Copa Paulista

O São Caetano assegurou a liderança do Grupo 3 da Copa Paulista ao derrotar por 3 a 0 o Taubaté, no estádio Anacleto Campanella, neste sábado (26/08). O jogo foi válido pela 10ª rodada da competição.

Com o resultado deste fim de semana o Azulão segue invicto em casa, e na liderança isolada da Chave 3, agora com 21 pontos. Já são sete de diferença para o Nacional – que joga neste domingo -, e primeiro clube fora da zona de classificação.

Preciso no 1º tempo

Após alguns minutos para se acertar, o Azulão tomou conta da partida. Diante desse domínio, logo na sua primeira chance, o elenco dirigido por Luís Carlos Martins abriu o placar aos 11 minutos.

Esley recebeu de Carlão, arrancou em velocidade e encontrou Daniel Costa, livre de marcação, para fazer o primeiro gol da partida.

Já o segundo aconteceu aos 31 minutos. Bruno Recife foi derrubado na grande área e o árbitro anotou a penalidade. Ermínio cobrou com categoria e ampliou o resultado.

Com domínio total da partida, o São Caetano cadenciou o duelo na segunda etapa e ainda conseguiu fazer o terceiro. Aos 25, Alex Reinaldo cobrou falta, a bola passou por toda a defesa e sobrou nos pés de Ermínio para definir o resultado final do confronto.

Sequência

Na próxima rodada da Copa Paulista, o Azulão realiza o clássico regional contra o Água Santa. A partida será disputada na quarta-feira, às 15h, no Inamar.

Ficha técnica:

Local: Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul;

Árbitro: Daniel Bernardes Serrano

Auxiliares: Wellington Bragantim Caetano e Guilherme Holanda

Moura Lima

Público total: 414

Renda: R$ 2.070,00

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo (Angelo), Eduardo Luiz, Sandoval (Magrão) e Bruno Recife; Esley(Paulo Vinicius), Régis, Paulinho Santos e Daniel Costa; Carlão e Ermínio

Técnico: Luís Carlos Martins

Taubaté: Yuri; Jean, Luiz Matheus, Guilherme(Gutierrez) e Wellington Carioca(Elorhan); Cléber, Tinga, Gabriel(Lucas), Léo Aquino e Chuck; Rodrigo Soares

Técnico: Alexandre Ferreira

Gols: Daniel Costa, aos 11’ do 1º(São Caetano), Ermínio, aos 31’ do 1º, 25’ do 2º(São Caetano).