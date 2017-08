Autoridades afirmam que tornados chegam em Houston com tempestade Harvey

O gabinete do xerife de Harris County postou um vídeo neste sábado do xerife Ed Gonzalez alertando residentes sobre um tornado que teria visto no norte de Houston, uma das maiores cidades dos EUA e principal do Texas, em decorrência da tempestade tropical Harvey.

Segundo Gonzalez, um carro com um motorista dentro foi virado por um tornado, mas o motorista não se machucou. A autoridade ainda afirmou que viu grandes danos em telhados, mas não há relatos de feridos.

A meteorologista do Serviço Nacional de Clima, Wendy Wong, afirmou que diversos tornados criados pela tempestade Harvey causaram danos em Houston e na área ao redor. Mais de uma dezenas de cidades do Texas estão sob alerta de tornado na noite deste sábado. Fonte: Associated Press.