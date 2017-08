A seleção brasileira masculina de basquete perdeu neste sábado para o México por 99 a 76 e foi eliminado já na fase de grupos da Copa América, que acontece na Colômbia. Como apenas o primeiro colocado de cada chave tem vaga assegurada nas semifinais, o time comandado pelo técnico César Guidetti terá de se contentar apenas pela briga por uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2019 por meio da competição continental.

Neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), o Brasil encerra sua participação no Grupo A contra Porto Rico. Para se garantir no Pan, a seleção brasileira precisará terminar este estágio do torneio entre os sete primeiros colocados da classificação geral. Um triunfo neste domingo assegura a participação do País nos Jogos Pan-Americanos. E a chance é bastante remota de o time nacional conquistar uma vaga no evento que será realizado no Peru em caso de uma derrota para os porto-riquenhos.

A equipe brasileira fez uma péssima partida neste sábado. Nos dois primeiros quartos, conseguiu manter certo equilíbrio, mas abusou dos erros. Desceu para o intervalo com uma média de pouco mais de 50% de acerto dos lances livres.

Para piorar, o Brasil voltou para o segundo tempo sem Bruno Caboclo. De acordo com informação do repórter Colin Foster, do site Basquete 360 e que está na Colômbia fazendo a cobertura da seleção, o ala do Toronto Raptors foi afastado por indisciplina pela comissão técnica. Ele teria se negado a retornar para a quadra na etapa final.

A partir do terceiro quarto, o México controlou o jogo. Abriu 12 pontos e passou a administrar a vantagem. No quarto final, quando forçou um pouco mais, colocou o time brasileiro na roda e chegou a abrir mais de 20 pontos.

O cestinha da partida foi o brasileiro Léo Meindl, com 19 pontos. Pelo lado do México, o armador Francisco Cruz fez 17, assim como o pivô Lorenzo Mata, que ainda pegou sete rebotes. O ala Alex Perez contabilizou 13, além de sete assistências.