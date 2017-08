Furacão Harvey causa fechamento de operações de petróleo e gás no Texas

As principais instalações de petróleo gás ao longo da costa do Texas foram fechados temporariamente, à medida que o então furacão Harvey, agora rebaixado para tempestade tropical, causa chuvas torrenciais e fortes ventos, garantindo que os preços de petróleo devam subir após a tempestade.

Mesmo antes que Harvey atingisse o solo na sexta-feira à noite, dezenas de plataformas de petróleo e gás foram evacuadas, ao menos três refinarias foram fechadas e pelo menos duas petroquímicas suspenderam operações.

O retorno das operações depende da severidade das inundações e da volta da energia. Segundo especialistas, ainda é muito cedo para dizer, com a tempestade ainda se movendo. No entanto, acreditam que os preços da gasolina devam subir entre US$ 0,05 e US$ 0,25 por galão.

A tempestade também atingiu o setor aéreo. Mais de mil voos foram cancelados até o fim da tarde de sábado, de acordo com a FlightAware. Cerca de 850 dos voos cancelados estavam programados para pousar ou decolar dos dois aeroportos de Houston. Fonte: Associated Press.