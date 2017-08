Polícia cerca parque em San Francisco devido a encontro de grupo conservador

Autoridades de San Francisco ergueram uma cerca em torno de um parque aonde um grupo conservador, conhecido como Patriot Prayer (Oração Patriótica, em português), planejou uma coletiva de imprensa.

O organizador do grupo, Joey Gibson, pediu por união, ao criticar líderes do partido Democrata em San Francisco por reprimirem seu discurso político.

O evento do grupo ocorreria originalmente perto da Ponte Golden Gate, cartão postal da cidade, mas o local foi alterado após diversos protestos de ativistas.

Participaram do encontro cerca de uma dezena de pessoas, que inicialmente iriam para o Golden Gate. O evento no parque acabou de forma abrupta, ao saberem que grupos antifascistas se dirigiam ao local.

Segundo Gibson, o evento inicialmente seria um protesto, mas virou apenas uma coletiva de imprensa pois ele temia que autoridades falhariam em proteger o grupo.

Durante a semana, o prefeito de San Francisco, Ed Lee, e outras figuras públicas manifestaram preocupações com o fato de que a reunião do grupo poderia gerar manifestações de violência e ódio, o que Gibson nega. Fonte: Associated Press.