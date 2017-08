Com a presença de Bolt no estádio, United vence Leicester e segue 100% no Inglês

Com a presença ilustre da lenda jamaicana Usain Bolt nas tribunas do estádio Old Trafford, o Manchester United derrotou o Leicester por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

O resultado mantém a ótima fase da equipe neste início de competição, com três vitórias consecutivas, dez gols marcados e nenhum sofrido. O time lidera o Inglês com nove pontos. O Leicester está apenas em 16º lugar, com três.

No duelo desta tarde, os donos da casa só conseguiram a vitória no segundo tempo. O primeiro gol saiu aos 23 minutos. Mkhitaryan cobrou escanteio da direita e a bola sobrou para Rashford mandar de primeira para as redes.

Já o segundo gol dos mandantes contou com a ajuda da arbitragem para que pudesse ser concretizado. Lingard cruzou da direita e Fellaini, em posição irregular, desviou para ampliar o marcador.

Acompanhando de perto este triunfo do United, Bolt se aposentou do atletismo recentemente no Mundial de Atletismo de Londres, onde decepcionou os seus fãs ao não conseguir confirmar o seu favoritismo nas provas dos 100 metros e do revezamento 4x100m. Entretanto, agora ele curte a vida menos regrada de ex-atleta e roubou a cena em Old Trafford com o seu habitual carisma.

O astro de 31 anos de idade posou para fotos registradas em suas redes sociais nos quais apareceu ao lado de Alex Ferguson, lendário ex-técnico do United, e também segurando dois dos três troféus conquistados pelo time na temporada passada do futebol europeu: o da Liga Europa e o da Copa da Liga Inglesa.

O United volta a campo pelo Campeonato Inglês apenas no próximo dia 9 de setembro, quando visitará o Stoke City pela quarta rodada da competição. O Leicester, que somou apenas três pontos na tabela até aqui, receberá o Chelsea, no mesmo dia, em seus domínios.

O torneio terá esse longo intervalo sem jogos por causa da pausa provocada pela disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que contam com jogos ao redor do mundo nas próximas duas semanas.

Em outros jogos deste sábado pelo Inglês, o Swansea City derrotou o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa, com gols de Tammy Abraham e Jordan Ayew. O Newcastle bateu o West Ham por 3 a 0, em casa. Joselu, Ciaran Clark e Mitrovic marcaram para os anfitriões. Huddersfield e Southampton ficaram no empate sem gols, assim como aconteceu no confronto entre Watford e Brighton & Hove Albion.