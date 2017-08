Lewandowski decide, Bayern bate o Werder Bremen e vence a segunda no Alemão

Foi difícil, suado, mas o Bayern de Munique chegou à segunda vitória em duas partidas no Campeonato Alemão, neste sábado. Por 70 minutos, o time bávaro foi parado pelo Werder Bremen, fora de casa, mas com dois gols relâmpagos, Lewandowski decidiu a partida e o triunfo por 2 a 0 para os bávaros.

O resultado levou o Bayern a seis pontos, iniciando bem mais uma vez a competição, na qual tenta o sexto título seguido. Por causa da pausa no Alemão para as Eliminatórias, a equipe só volta a campo para pegar o Hoffenheim no dia 9 de setembro. Já o Werder Bremen parou nos três pontos e viaja para pegar o Hertha Berlin no dia seguinte.

Mesmo em casa, o Werder entrou em campo com o claro objetivo de não deixar o Bayern jogar. A estratégia quase foi por água abaixo logo aos sete minutos, quando Vidal cruzou, Pavlenka saiu mal e Tolisso finalizou no travessão. Aos 38, foi a vez de Robben tentar, de cabeça, e levar perigo.

Mas o Werder, fechado, conseguia bloquear as ações do Bayern, que parecia incomodado e não conseguia criar. Na etapa final, os visitantes cresceram, mas aí apareceu a estrela de Pavlenka.

Depois de 70 minutos de um jogo morno, Lewandowski resolveu a partida para o Bayern. Aos 26 minutos, Vidal lançou na direita para Coman, que cortou a marcação e cruzou no meio para o polonês, em posição duvidosa, marcar de letra.

Somente três minutos depois, o mesmo Lewandowski decidiu o confronto para os bávaros, em jogada individual. Ele arrancou do meio de campo e, ao ser apertado pelos marcadores na entrada da área, finalizou de esquerda. Pavlenka, desta vez, foi mal e viu a bola passar entre suas pernas, selando o resultado.

OUTRAS PARTIDAS – Ainda no sábado, o Stuttgart recebeu o Mainz e conseguiu sua primeira vitória neste retorno à primeira divisão do futebol alemão. Ex-Bayern, o zagueiro Badstuber marcou o único gol do triunfo da equipe, que somou seus primeiros três pontos na competição. O Mainz segue sem pontuar.

Outro time tradicional que entrou em campo, mas não fez bonito, foi o Bayer Leverkusen. Em casa, a equipe esteve duas vezes na frente do placar diante do Hoffenheim, mas não soube segurar a vantagem e ficou no empate por 2 a 2. Foi o primeiro ponto do Leverkusen, enquanto o Hoffenheim chegou a quatro.

Também por 2 a 2, o Borussia Mönchengladbach empatou com o Augsburg, fora de casa. Já o Wolfsburg visitou o Eintracht Frankfurt e venceu por 1 a 0, somando seus primeiros pontos no Alemão.