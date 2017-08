Deltan Dallagnol: hoje não tenho pretensão política

O procurador da República e membro da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná, Deltan Dallagnol, disse que não tem, hoje, pretensões políticas. Mas afirmou que não descarta, por outro lado, o futuro de sua carreira no setor público ou privado, em um ambiente em que seja possível servir o País. “O meu foco exclusivo é no meu trabalho da Lava Jato”, disse, em coletiva de imprensa, após participar de palestra no Congresso Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, organizado pela B3.

Dallagnol contou que foi procurado por quatro partidos políticos, no intuito de conhecê-los, mas que negou o convite por entender que não seria adequado.