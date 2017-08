Modelo que mora em comunidade carioca é uma das apostas da SPFW

Nascido em Niterói e morador do Complexo do Lins, no Rio de Janeiro, Leonan (foto) deixou o trabalho de balconista para investir na carreira de modelo há três meses e já está confirmado para o desfile de À La Garçonne e João Pimenta, na próxima São Paulo Fashion Week (SPFW). O jovem de 19 anos ainda está fazendo testes para desfilar para outras grifes na semana de moda da capital paulista, que começa neste domingo, 27, mas já é uma das apostas entre os new faces desta edição.

Antes de entrar na indústria da moda, ele trabalhou como balconista durante um ano na lanchonete Sabor do Árabe, localizada no Méier. “Eu já tinha pensado ser modelo, mas era só um desejo. Não havia tido uma oportunidade, agora as coisas estão começando a acontecer”, diz Leonan.

O fluminense foi contratado para entrar na passarela de lançamentos da marca Renner no mesmo dia em que foi apresentado aos clientes da agência que o lançou. “Ele desfilou nas primeiras cinco horas de carreira”, conta o coordenador do departamento Fashion da Joy Model, Fernando Herbert.

“O Leonan tem uma simetria delicada e bonita nos traços do rosto. Um perfil que realmente chama a atenção”, diz Herbert, que viu o modelo pelo primeira vez em fotos de amigos.

Leonan está preparado para as viagens que a carreira de modelo exige, mas não cogita se mudar da comunidade do Complexo do Lins. “Não! Não penso em deixar minha casa nem a minha família. Meu maior sonho é ser feliz e ajudar a minha família.”