Ferrari anuncia renovação do contrato de Sebastian Vettel até 2020

Dias depois de Kimi Raikkonen, neste sábado foi a vez de Sebastian Vettel ter o contrato renovado pela Ferrari. Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 e principal piloto da escuderia italiana, o alemão de 30 anos assinou um novo vínculo por mais três temporadas, válido até o fim de 2020.

Vettel ficaria sem contrato com a Ferrari ao fim da atual temporada, mas a renovação era dada como encaminhada. Afinal, o alemão nunca escondeu o desejo de pilotar pela escuderia, e justamente neste ano foi presenteado com um carro competitivo que o coloca na briga por mais um título da categoria.

O anúncio da renovação aconteceu momentos antes de os pilotos irem à pista para a disputa do treino de classificação para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, marcado para este domingo. E serviu também para colocar fim a qualquer rumor sobre uma possível transferência do alemão para a Mercedes.

Dono de quatro títulos da Fórmula 1, todos com a Red Bull, Vettel se juntou à Ferrari em 2015. De lá para cá, o piloto conquistou sete vitórias – três em 2015 e quatro em 2017 – e somou 28 pódios. No total, são 46 triunfos para o alemão na categoria.

Com o anúncio deste sábado, a Ferrari fechou sua dupla e garantiu a manutenção de seus pilotos para a próxima temporada. Isso porque o finlandês Raikkonen também possuía contrato somente até o fim do ano, mas renovou com a escuderia na última terça-feira até o fim de 2018.