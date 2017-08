Dois são presos com 110kg de maconha no carro em SP

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado, 26, em São Paulo, quando transportavam 110 kg de maconha.

Por volta da 00h30 deste sábado, uma equipe de policiamento de trânsito fazia uma operação de rotina nas proximidades do cruzamento entre as avenidas Santos Dumont e do Estado, na zona norte da capital paulista. A polícia selecionou o veículo para revista e acabou encontrando 110 kg de maconha.

Segundo investigações do 2º DP (Bom Retiro), onde o caso foi registrado, os homens, com idade entre 20 e 25 anos, informaram que transportavam a droga da zona sul para Guarulhos, na região metropolitana. Eles afirmaram que a droga não era deles, embora soubessem exatamente o que estavam transportando.

Um dos presos trabalha como motorista de aplicativos de transporte, e dirigia um Hyundai HB20. Ambos afirmaram que fizeram o serviço porque ganhariam um dinheiro extra.

Haverá neste sábado uma audiência sob custódia – necessária para determinar se a prisão, feita em flagrante, será mantida.