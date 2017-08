Feira de artes, Virada Sustentável e outros passeios em SP

A 40ª Feira de Artes da Vila Madalena ocupa seis quarteirões do bairro, entre as ruas Fradique Coutinho e Aspicuelta, com mais de 450 expositores – que vendem itens de moda, decoração e pratos típicos portugueses. Nas atrações musicais, Filipe Catto se apresenta às 16h10, seguido por Tiê, às 17h40. Dom. (27), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestVMad

7ª Virada Sustentável

O evento leva atrações a vários pontos da cidade, como o Mercado Buenos Artes (Pça. dos Omaguás, s/nº, Pinheiros), com expositores de moda, design e gastronomia no sábado (26), das 11h às 19h. Para encerrar, o Conjunto Nacional exibe no terraço o filme Cultura do Desperdício, às 15h50. Hoje (25), sáb. (26) e dom. (27). Grátis. Programação: bit.ly/VirSust

Armazém da Colmeia Sustentável

O evento conta com mais de 30 expositores de design, beleza e alimentação, que vendem produtos feitos com matérias-primas livres de conservantes. R. Marina Cintra, 97, Jd. Europa, 3881-1545. Hoje (25), sáb. (26) e dom. (27), 10h/19h. Grátis.

Baby Bum

A feira reúne mais de 50 marcas nas áreas de vestuário, decoração, gastronomia e acessórios para mães e bebês. R. Clodomiro Amazonas, 907, Itaim Bibi, 4329-7975. A partir de 5ª (31). 10h/20h. Grátis. Até 2/9.

Baile Black

O evento, comandado por Nelson Triunfo, recebe a Feira Preta; o grupo Gumboot Dance Brasil, com o espetáculo de dança Yebo (15h); e a festa Talco Bells, com soul music (16h). Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0503. Sáb. (26), 12h/22h. Grátis.

Escape Hotel

Em um hotel cenográfico, o público deve resolver enigmas em roteiros temáticos: Drácula, Cena do Crime, Loira do Banheiro e Templo Maia. Na 5ª (31), todas as salas têm 50% de desconto para os jogadores. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 79.

Fazer Pensar Brasil

A série de palestras reúne estudiosos como Antonio Nóbrega e Lilia Schwarcz, com discussões sobre identidade nacional e manifestações populares brasileiras. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. Hoje (25), 9h/19h. Grátis.

Festa das Nações da Paróquia SantAna

A 27ª edição da festa de rua tem 18 barracas típicas de vários países, que vendem comida e reúnem apresentações de grupos folclóricos. R. Regina Badra, 282, Sto. Amaro, 5521-6526. Sáb. (26), 12h/22h; dom. (27), 10h/21h. Grátis.

Jardim Secreto Fair

A feira itinerante reúne pequenos empreendedores – 210 marcas nesta edição -, com produtos criativos de moda, design e alimentação. No evento, a partir das 12h, o DJ Fabio Pie toca vertentes do jazz, seguido pelo Trio Acústico de Las Américas, às 15h30, e a cantora Heloísa Lucas, às 18h. Pça Dom Orione, s/nº, Bela Vista. Sáb. (26), 11h/20h. Grátis.

Memorial da Imigração Judaica

Com participação do ator Sérgio Mamberti e ministrado pelo professor Sylvio Band, o espaço promove o seminário A expressão da literatura iídiche na imigração judaica para o Brasil, que também terá leitura de poemas no idioma iídiche e em português. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507. 4ª (30), 19h. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/MemJud).

Sófálá

Apresentada por Will Smith MC, a batalha de MCs reúne até 12 artistas, que disputam quem improvisa as melhores rimas. Red Bull Station. Auditório. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (26), 16h. Grátis.

Temporais

Com música e poesia, o coletivo paulistano Núcleo Bartolomeu de Depoimentos participa de atividades no Instituto Tomie Ohtake neste sábado (26). Às 16h, o DJ Eugênio Lima comanda a disco-aula Uma viagem musical através do Hip-Hop, com discotecagem comentada e panorama de produções do hip hop; às 18h, ocorre uma das edições do ZAP! SLAM, batalha de poesias apresentada pela atriz Roberta Estrela DAlva. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Sáb. (26), 16h/18h. Grátis.

Unibes Cultural

O espaço oferece programação especial até o fim do mês: no sábado (26), às 17h, a Cia Base apresenta o espetáculo Arranha-céu, composto por seis sequências coreográficas de gestos do cotidiano em uma cidade vertical; hoje (25), às 20h30, o programa Som na Faixa integra música e tecnologia com shows de música brasileira, produção de videoclipes e participação especial de Hélio Flanders. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Programação: bit.ly/UnibCult